В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США провело первый испытательный полёт беспилотной версии боевого вертолёта Sikorsky UH-60A Black Hawk. За управление отвечала экспериментальная система автоматизации работы лётного экипажа — ALIAS.
Ядро системы ALIAS составляют технологии Sikorsky MATRIX. Система предназначена для помощи пилотам в условиях нестабильной связи или в обстоятельствах, когда видимость ограничена. При этом она настолько самостоятельна, что способна выполнять большую часть задач сама, от взлёта до посадки в нештатной ситуации. Таким образом в теории обеспечивается управление летательным аппаратом даже в условиях, когда произошёл отказ основных систем.
Пока тридцатиминутный полёт состоялся на базе в Кентукки, в следующем месяце планируются испытания дистанционного управления модели Black Hawk в рамках программы ALIAS на другой базе — в штате Вирджиния.
«Со сниженной нагрузкой пилоты могут сфокусировать внимание на управлении миссией вместо её механики. Это уникальная комбинация обеспечивающего автономность программного и аппаратного обеспечения сделает полёты умнее и безопаснее», — заявил представитель DARPA Стюарт Янг (Stuart Young).
Агентство DARPA очень давно интересуется беспилотными решениями и системами, способными упростить работу лётному персоналу Пентагона. В начале месяца Northrop Grumman сообщала о заключении с DARPA контракта на разработку ИИ-помощника для пилотов вертолётов UH-60 Black Hawk.
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