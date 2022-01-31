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Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов. Винницкий «Кристалл» второй раз выставили на аукцион

Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов. Винницкий «Кристалл» второй раз выставили на аукцион

Фонд госимущества выставил на повторный аукцион продажу 100% уставного капитала ООО «Винницкий завод «Кристалл». Стартовая цена предприятия, которое занимается переработкой алмазов в бриллианты, составляет 89,93 млн грн.

На онлайн-аукцион, который состоится 4 марта, выставлен пакет акций «Кристалла» в количестве 89 932 000 штук (100% уставного капитала). Стартовая цена – 89 932 000 грн. Гарантийный взнос – 8,99 млн грн. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 марта.

В состав объекта входят 14 единиц недвижимого имущества: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 кв. м, расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га. Также в собственность актива входят станки, производственное оборудование, автотранспортные средства в количестве 10 единиц.

В октябре прошлого года ФГИ не удалось с первой попытки продать завод. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена также составляла 90 млн грн.

Завод «Кристалл» занимается переработкой алмазов в бриллианты. Фонд госимущества уверяет, что предприятие имеет все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками. Завод может производить более 5000 моделей ювелирных украшений в год.

По материалам Forbes.ua
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