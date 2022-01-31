Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов. Винницкий «Кристалл» второй раз выставили на аукцион

Фонд госимущества выставил на повторный аукцион продажу 100% уставного капитала ООО «Винницкий завод «Кристалл». Стартовая цена предприятия, которое занимается переработкой алмазов в бриллианты, составляет 89,93 млн грн.

На онлайн-аукцион, который состоится 4 марта, выставлен пакет акций «Кристалла» в количестве 89 932 000 штук (100% уставного капитала). Стартовая цена – 89 932 000 грн. Гарантийный взнос – 8,99 млн грн. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 марта.

В состав объекта входят 14 единиц недвижимого имущества: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 кв. м, расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га. Также в собственность актива входят станки, производственное оборудование, автотранспортные средства в количестве 10 единиц.

В октябре прошлого года ФГИ не удалось с первой попытки продать завод. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена также составляла 90 млн грн.

Завод «Кристалл» занимается переработкой алмазов в бриллианты. Фонд госимущества уверяет, что предприятие имеет все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками. Завод может производить более 5000 моделей ювелирных украшений в год.