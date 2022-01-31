Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов. Винницкий «Кристалл» второй раз выставили на аукцион

Фонд госимущества выставил на повторный аукцион продажу 100% уставного капитала ООО «Винницкий завод «Кристалл». Стартовая цена предприятия, которое занимается переработкой алмазов в бриллианты, составляет 89,93 млн грн.
На онлайн-аукцион, который состоится 4 марта, выставлен пакет акций «Кристалла» в количестве 89 932 000 штук (100% уставного капитала). Стартовая цена – 89 932 000 грн. Гарантийный взнос – 8,99 млн грн. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 марта.
В состав объекта входят 14 единиц недвижимого имущества: производственные, складские и нежилые помещения. Площадь всех зданий и сооружений – 9533,0 кв. м, расположен актив на земельном участке площадью 1,9959 га. Также в собственность актива входят станки, производственное оборудование, автотранспортные средства в количестве 10 единиц.
В октябре прошлого года ФГИ не удалось с первой попытки продать завод. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена также составляла 90 млн грн.
Завод «Кристалл» занимается переработкой алмазов в бриллианты. Фонд госимущества уверяет, что предприятие имеет все необходимое технологическое оборудование для процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками. Завод может производить более 5000 моделей ювелирных украшений в год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Внедрение РРО вывело из тени 85% торговли — ГетманцевВчера, 19:45 - 1450 37
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 4391 21
Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не хотят платить украинцы4 ч. назад - 1400 5
Гетманцев рассказал, при каких условиях власти пойдут на снижение налогов ради детенизации зарплатВчера, 21:01 - 1200 5
Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца8 ч. назад - 569 4
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)Вчера, 13:05 - 4391 21
Сроки «ковидной тысячи» и 500 гривен за бустер. Кабмин расширил программу єПідтримкаВчера, 15:02 - 2997 1
С 10 февраля следует осуществлять операции с платежными картами по-новому2 ч. назад - 2402
Правительство расширило для ФЛП возможности работать без кассовых аппаратовВчера, 16:06 - 2317 1
В Харькове ввели абонплату за воду: названы суммыВчера, 15:48 - 2264 2
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминалВчера, 12:10 - 242
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2408 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1373
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3162
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1515 2