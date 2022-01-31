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МАУ продает дешевые билеты ко Дню святого Валентина - скидки до 25%

МАУ продает дешевые билеты ко Дню святого Валентина - скидки до 25%

Компания «Международные авиалинии Украины» предлагает путешественникам скидки ко Дню святого Валентина. Так, забронировать билет можно со скидкой -25%. Finance.ua как портал, который учит не тратить лишнего, рассказывает детали.

«Хоть МАУ и не купидон, но мы также имеем крылья и также работаем в этот день ради ваших незабываемых романтических путешествий. Именно поэтому мы подготовили для вас замечательный подарок ко Дню Святого Валентина — скидки до -25% на рейсы из Украины в волшебные города мира», — говорится в сообщении.

Акционные билеты можно приобрести с 08.02.22 до 14.02.22 на период путешествия с 28.02.22 до 31.05.22. Однако по некоторым рейсам действует другой период путешествия:

  • Одесса-Стамбул — 24.03.22 — 31.05.22;
  • Киев/Одесса-Афины — 01.03.22 — 31.05.22;
  • Киев/Одесса-Тбилиси — 04.03.22 — 31.05.22.

Куда можно дешево слетать? Скидки распространяются на избранные регулярные рейсы. Приводим примеры маршрутов из Киева и Одессы с ценами на билет в одну сторону:

  • Киев — Вильнюс — от 657 грн;
  • Киев — Берлин — от 993 грн;
  • Киев — Мюнхен — 1258 грн;
  • Киев — Тблиси — 1454 грн;
  • Киев — Ларнака — 1678 грн;
  • Одесса — Стамбул — 1817 грн;
  • Одесса — Рим — 1887 грн;
  • Одесса — Тбилиси — 1985 грн;
  • Одесса — Барселона — 2125 грн;
  • Одесса — Афины — 2894 грн.

Количество билетов по этому предложению ограничено. Также на сайте указано, что авиакомпания МАУ оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять заявленные тарифы и сборы.

Больше подробностей можно найти по ссылке на официальном сайте МАУ.

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По материалам Finance.UA
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