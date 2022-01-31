МАУ продает дешевые билеты ко Дню святого Валентина - скидки до 25%

Компания «Международные авиалинии Украины» предлагает путешественникам скидки ко Дню святого Валентина. Так, забронировать билет можно со скидкой -25%. Finance.ua как портал, который учит не тратить лишнего, рассказывает детали.
«Хоть МАУ и не купидон, но мы также имеем крылья и также работаем в этот день ради ваших незабываемых романтических путешествий. Именно поэтому мы подготовили для вас замечательный подарок ко Дню Святого Валентина — скидки до -25% на рейсы из Украины в волшебные города мира», — говорится в сообщении.
Акционные билеты можно приобрести с
Куда можно дешево слетать? Скидки распространяются на избранные регулярные рейсы. Приводим примеры маршрутов из Киева и Одессы с ценами на билет в одну сторону:
Количество билетов по этому предложению ограничено. Также на сайте указано, что авиакомпания МАУ оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять заявленные тарифы и сборы.
Больше подробностей можно найти по ссылке на официальном сайте МАУ.
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