0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Украина снабжает продовольствием 400 миллионов людей во всем мире — Минагрополитики

Украина снабжает продовольствием 400 миллионов людей во всем мире — Минагрополитики

В настоящее время Украина — один из главных поставщиков продовольствия в мире. Страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах, не считая населения Украины.

Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.

«Мы все более уверенно претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 миллиарда населения мира», — отметил глава Минагрополитики.

По его словам, еще в 2000-х годах Украина поставляла продовольствие только 40 миллионам человек в мире. При этом за последние годы украинский АПК начал стремительно развиваться.

В 2021 году прирост производства сельского хозяйства показал результат в 14,4%. Компании, занимающиеся отгрузкой агропродукции на внешние рынки, остаются основными экспортерами. Из общего украинского экспорта доля продукции АПК превышает 40%.

«В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10%», — подчеркнул Лещенко.


Инфографика: Минагрполитики

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.