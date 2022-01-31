Украина снабжает продовольствием 400 миллионов людей во всем мире — Минагрополитики

В настоящее время Украина — один из главных поставщиков продовольствия в мире. Страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах, не считая населения Украины.
Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.
«Мы все более уверенно претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 миллиарда населения мира», — отметил глава Минагрополитики.
По его словам, еще в 2000-х годах Украина поставляла продовольствие только 40 миллионам человек в мире. При этом за последние годы украинский АПК начал стремительно развиваться.
В 2021 году прирост производства сельского хозяйства показал результат в 14,4%. Компании, занимающиеся отгрузкой агропродукции на внешние рынки, остаются основными экспортерами. Из общего украинского экспорта доля продукции АПК превышает 40%.
«В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10%», — подчеркнул Лещенко.
Инфографика: Минагрполитики
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