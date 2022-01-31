В прошлом году более 10% ВВП произвели в сельском хозяйстве — Лещенко

В 2021 году доля сельского хозяйства в ВВП Украины была самой высокой среди всех секторов экономики и составила более 10%.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Телеграмме.
«Сельское хозяйство показало самый высокий прирост производства в 2021 году — 14,4%. По итогам года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10%», — написал министр.
Он также напомнил, что на агропродовольственную продукцию также приходится наибольшая доля общего экспорта Украины — около 41% за год.
«Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина „кормила“ только 40 млн человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 млн человек, не считая наше население», — подчеркнул Лещенко.
По его словам, стратегия развития украинского сельского хозяйства до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд человек в мире.
Лещенко добавил, что для дальнейшего динамичного роста агросектора правительство 9 февраля приняло решение о передаче всех функций, касающихся продовольствия, в Минагрополитики.
В частности, министерство будет формировать государственную политику в сферах: безопасности и качества пищевых продуктов; карантина и защиты растений; ветеринарной медицины; органического производства, оборота и маркировки органической продукции.
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