Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022

Рейтинг стран с наиболее привлекательной инвестиционной недвижимостью для получения гражданства или вида на жительство возглавили ОАЭ, Испания, Черногория, Турция и Португалия.
Об этом говорят результаты Индекса недвижимости-2022, рассчитанного компанией Henley & Partners в сотрудничестве с агентством Deep Knowledge Analytics.
Исследование охватывает 16 стран, анализирует их по 30 различным параметрам и учитывает более 300 элементов данных. Среди основных параметров: репутация, качество жизни, размер ВВП, сумма инвестиций и стоимость недвижимости, доход от аренды, требования к проживанию и владению, ликвидность и лояльность криптовалют.
Индекс недвижимости возглавил эмират Дубай в ОАЭ, получив самые высокие оценки по доходности от аренды и стоимости недвижимости по сравнению с другими крупными международными центрами. Привлекательность местной недвижимости подкрепляется также репутацией страны как безопасной для проживания, условиями трудоустройства и силой экономики.
Испания занимает второе место в общем рейтинге благодаря самому высокому баллу по параметру ВВП. Страна является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость в Европе. Иностранные граждане могут без ограничений инвестировать в жилую, коммерческую или земельную собственность как на материке, так и на островах.
Третье место в Индексе занимает Черногория, которая стала одним из лучших направлений для жизни и переезда инвесторов, а также покупки недвижимости в Средиземноморье. Ассортимент недвижимости варьируется от прибрежных до горнолыжных курортов. Отсутствие обязательного периода владения или требования к проживанию для инвесторов дали Черногории дополнительные баллы по этим двум критериям. Участники программы Гражданство через инвестиции могут не отказываться от других гражданств при получении черногорского паспорта. В остальных случаях двойное гражданство в Черногории запрещено.
Инфографика: Henley & Partners
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действовать6 ч. назад - 589 5
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантома11 ч. назад - 2052 4
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьВчера, 16:46 - 6917 4
Эксперты назвали Android-смартфоны, которыми пользователи больше всего довольны (инфографика)Вчера, 22:27 - 2541 2
Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платят10 ч. назад - 1654 1
Эксперты назвали Android-смартфоны, которыми пользователи больше всего довольны (инфографика)Вчера, 22:27 - 2541 2
Самые дешевые города для аренды жилья в Европе14 ч. назад - 2327
Сколько будут стоить золото и серебро в конце 2022 года: озвучены прогнозы15 ч. назад - 2198
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантома11 ч. назад - 2052 4
Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платят10 ч. назад - 1654 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 528
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2816 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1513
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3478
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1642 2