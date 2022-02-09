0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 273 0

Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022

Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022

Рейтинг стран с наиболее привлекательной инвестиционной недвижимостью для получения гражданства или вида на жительство возглавили ОАЭ, Испания, Черногория, Турция и Португалия.

Об этом говорят результаты Индекса недвижимости-2022, рассчитанного компанией Henley & Partners в сотрудничестве с агентством Deep Knowledge Analytics.

Исследование охватывает 16 стран, анализирует их по 30 различным параметрам и учитывает более 300 элементов данных. Среди основных параметров: репутация, качество жизни, размер ВВП, сумма инвестиций и стоимость недвижимости, доход от аренды, требования к проживанию и владению, ликвидность и лояльность криптовалют.

Индекс недвижимости возглавил эмират Дубай в ОАЭ, получив самые высокие оценки по доходности от аренды и стоимости недвижимости по сравнению с другими крупными международными центрами. Привлекательность местной недвижимости подкрепляется также репутацией страны как безопасной для проживания, условиями трудоустройства и силой экономики.

Испания занимает второе место в общем рейтинге благодаря самому высокому баллу по параметру ВВП. Страна является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость в Европе. Иностранные граждане могут без ограничений инвестировать в жилую, коммерческую или земельную собственность как на материке, так и на островах.

Третье место в Индексе занимает Черногория, которая стала одним из лучших направлений для жизни и переезда инвесторов, а также покупки недвижимости в Средиземноморье. Ассортимент недвижимости варьируется от прибрежных до горнолыжных курортов. Отсутствие обязательного периода владения или требования к проживанию для инвесторов дали Черногории дополнительные баллы по этим двум критериям. Участники программы Гражданство через инвестиции могут не отказываться от других гражданств при получении черногорского паспорта. В остальных случаях двойное гражданство в Черногории запрещено.


Инфографика: Henley & Partners

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.