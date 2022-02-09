Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022

Рейтинг стран с наиболее привлекательной инвестиционной недвижимостью для получения гражданства или вида на жительство возглавили ОАЭ, Испания, Черногория, Турция и Португалия.

Об этом говорят результаты Индекса недвижимости-2022, рассчитанного компанией Henley & Partners в сотрудничестве с агентством Deep Knowledge Analytics.

Исследование охватывает 16 стран, анализирует их по 30 различным параметрам и учитывает более 300 элементов данных. Среди основных параметров: репутация, качество жизни, размер ВВП, сумма инвестиций и стоимость недвижимости, доход от аренды, требования к проживанию и владению, ликвидность и лояльность криптовалют.

Индекс недвижимости возглавил эмират Дубай в ОАЭ, получив самые высокие оценки по доходности от аренды и стоимости недвижимости по сравнению с другими крупными международными центрами. Привлекательность местной недвижимости подкрепляется также репутацией страны как безопасной для проживания, условиями трудоустройства и силой экономики.

Испания занимает второе место в общем рейтинге благодаря самому высокому баллу по параметру ВВП. Страна является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость в Европе. Иностранные граждане могут без ограничений инвестировать в жилую, коммерческую или земельную собственность как на материке, так и на островах.

Третье место в Индексе занимает Черногория, которая стала одним из лучших направлений для жизни и переезда инвесторов, а также покупки недвижимости в Средиземноморье. Ассортимент недвижимости варьируется от прибрежных до горнолыжных курортов. Отсутствие обязательного периода владения или требования к проживанию для инвесторов дали Черногории дополнительные баллы по этим двум критериям. Участники программы Гражданство через инвестиции могут не отказываться от других гражданств при получении черногорского паспорта. В остальных случаях двойное гражданство в Черногории запрещено.



Инфографика: Henley & Partners