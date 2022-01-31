Цены на алюминий достигли максимума с 2008 года

Цены на алюминий достигли самых высоких показателей с 2008 года – стоимость металла выросла до $3236 за тонну. Рост спровоцирован обеспокоенностью инвесторов из-за ограниченных предложений и падения запасов.

Об этом сообщает Reuters.

Цена легкого металла, используемого для упаковки и транспортировки, выросла примерно на 14% в этом году после увеличения на 42% в 2021 году. Это произошло потому что Китай, который производит более половины мировых поставок, ограничил производство для уменьшения загрязнения.

«В преддверии Олимпиады в Пекине производство алюминия значительно сократилось, чтобы улучшить качество воздуха», – сказал аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Опасение по поводу поставок усилилось также из-за вспышки COVID-19 в китайском городе Байсе, производящем алюминий.

Отмечается, что угроза военного вторжения в Украину со стороны России, второго крупнейшего производителя алюминия в мире, и дальнейших санкций вызывает опасения относительно возможного резкого сокращения поставок.

Ситуацию на рынке также усугубляют забастовки на руднике Лас Бамбас в Перу, на долю которого приходится 2% мировых поставок.

В результате запасы алюминия на складах LME упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767 700 тонн против почти 2 млн тонн в марте прошлого года.

Запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) упали почти на 20% до 266 906 тонн с начала года. Обычно в этот период запасы на ShFE растут.