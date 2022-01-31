0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Цены на алюминий достигли максимума с 2008 года

Цены на алюминий достигли максимума с 2008 года

Цены на алюминий достигли самых высоких показателей с 2008 года – стоимость металла выросла до $3236 за тонну. Рост спровоцирован обеспокоенностью инвесторов из-за ограниченных предложений и падения запасов.

Об этом сообщает Reuters.

Цена легкого металла, используемого для упаковки и транспортировки, выросла примерно на 14% в этом году после увеличения на 42% в 2021 году. Это произошло потому что Китай, который производит более половины мировых поставок, ограничил производство для уменьшения загрязнения.

«В преддверии Олимпиады в Пекине производство алюминия значительно сократилось, чтобы улучшить качество воздуха», – сказал аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Опасение по поводу поставок усилилось также из-за вспышки COVID-19 в китайском городе Байсе, производящем алюминий.

Отмечается, что угроза военного вторжения в Украину со стороны России, второго крупнейшего производителя алюминия в мире, и дальнейших санкций вызывает опасения относительно возможного резкого сокращения поставок.

Ситуацию на рынке также усугубляют забастовки на руднике Лас Бамбас в Перу, на долю которого приходится 2% мировых поставок.

В результате запасы алюминия на складах LME упали до самого низкого уровня с 2007 года и составили 767 700 тонн против почти 2 млн тонн в марте прошлого года.

Запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) упали почти на 20% до 266 906 тонн с начала года. Обычно в этот период запасы на ShFE растут.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Банковские металлы
Смотри также
Весь рынок:Банковские металлы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.