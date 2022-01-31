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НКЦБФР изменила условия лицензирования крупных инвесторов

НКЦБФР изменила условия лицензирования крупных инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые лицензионные условия деятельности по управлению активами институциональных инвесторов.

Соответствующее решение принято на очередном заседании НКЦБФР.

Новые стандарты и правила, в частности, предусматривают:

  • ряд требований, которым должен соответствовать заявитель для получения лицензии, а также лицензиат при ведении деятельности по управлению активами институционных инвесторов;
  • требования к первоначальному капиталу для юридических лиц, которые намерены вести такую деятельность;
  • перечень необходимых документов, которые подаются в НКЦБФР.

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«Мы убеждены, что новые лицензионные условия – это не просто очередные изменения для входа на рынок, но и очередной шаг к прогрессивному развитию этого сегмента», – отметил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Решение НКЦБФР направлено на государственную регистрацию в Минюст.

Лицензиаты обязаны в течение 6 месяцев с даты вступления в силу решения:

  • привести свои внутренние документы в соответствие с лицензионными условиями;
  • привести структуру собственности в соответствие с требованиями, но в случае, если в структуре собственности такого лица есть иностранные юридическое лицо и/или физические лица – иностранцы – в течение года.
По материалам Финансовый клуб
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