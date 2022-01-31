НКЦБФР изменила условия лицензирования крупных инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые лицензионные условия деятельности по управлению активами институциональных инвесторов.

Соответствующее решение принято на очередном заседании НКЦБФР.

Новые стандарты и правила, в частности, предусматривают:

ряд требований, которым должен соответствовать заявитель для получения лицензии, а также лицензиат при ведении деятельности по управлению активами институционных инвесторов;

требования к первоначальному капиталу для юридических лиц, которые намерены вести такую деятельность;

перечень необходимых документов, которые подаются в НКЦБФР .

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«Мы убеждены, что новые лицензионные условия – это не просто очередные изменения для входа на рынок, но и очередной шаг к прогрессивному развитию этого сегмента», – отметил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Решение НКЦБФР направлено на государственную регистрацию в Минюст.

Лицензиаты обязаны в течение 6 месяцев с даты вступления в силу решения: