НКЦБФР изменила условия лицензирования крупных инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые лицензионные условия деятельности по управлению активами институциональных инвесторов.
Соответствующее решение принято на очередном заседании НКЦБФР.
Новые стандарты и правила, в частности, предусматривают:
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«Мы убеждены, что новые лицензионные условия – это не просто очередные изменения для входа на рынок, но и очередной шаг к прогрессивному развитию этого сегмента», – отметил член НКЦБФР Юрий Бойко.
Решение НКЦБФР направлено на государственную регистрацию в Минюст.
Лицензиаты обязаны в течение 6 месяцев с даты вступления в силу решения:
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