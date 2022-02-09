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На борьбу с пандемией в бедных странах нужно $23 миллиарда - ВОЗ

На борьбу с пандемией в бедных странах нужно $23 миллиарда - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с распространением пандемии COVID-19 в бедных странах требуется $23 миллиарда.

Об этом сообщает Al Jazeera.

ВОЗ отмечает, что средства нужны для того, чтобы в рамках этой инициативы передать бедным странам достаточное количество тестов, вакцин и препаратов для лечения коронавируса. Поэтому организация обнародовала призыв к 55 самым богатым странам собрать эту сумму. Сообщается, что средства пойдут на программу «ACT (Access to COVID-19 Tools) Accelerator», глобальную инициативу для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

«Распространение инструментов для борьбы с COVID-19 по всему миру поможет остановить распространение вируса, остановит появление новых вариантов, позволит разгрузить медицинскую систему и спасет жизни», – говорится в заявлении ВОЗ. Также отмечается, что каждый месяц ожидания будет иметь ужасные последствия.

ВОЗ отмечает, что в бедных странах уровень вакцинации составляет около 10% населения, тогда как в богатых – в среднем около 68%. В организации считают это проявлением неравенства и призывают помочь бедным странам. Отмечается, что в прошлом году средства на поддержку программы выделили Канада, Германия, Кувейт, Норвегия, Саудовская Аравия и Швеция. Соединенные Штаты выделили 64% от обещанной суммы, Китай – лишь 3%.

По материалам Укринформ
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