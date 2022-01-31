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Шмыгаль анонсировал решение Кабмина о повышении зарплат военным

Шмыгаль анонсировал решение Кабмина о повышении зарплат военным

Кабинет министров в ближайшие дни презентует свои наработки по повышению денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Касательно поддержки нашего войска, поддержки наших военнослужащих, их денежного обеспечения – это будет презентовано в ближайшее время. Мы завершаем работу сейчас над рядом предложений правительственных, народных депутатов – все это комплексно будет презентовано ближайшие дни. Поэтому просьба дождаться, мы сделаем такое представление данных инициатив», – сообщил премьер.

Напомним, 30 декабря 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ «О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины». Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. Правительство также до 30 июня 2022 года должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

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По материалам Укринформ
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