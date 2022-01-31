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Qatar Airways устроил распродажу ко Дню Валентина

Qatar Airways устроил распродажу ко Дню Валентина

По случаю Дня влюбленных авиакомпания Qatar Airways устроила распродажу «Любовь в воздухе». Finance.ua узнал детали акции.

«Разделите особые моменты со своими близкими и спланируйте идеальный отпуск с лучшей авиакомпанией мира. Откройте для себя удивительные направления от волшебных тропических островов с белоснежными пляжами до космополитических мегаполисов и не только», — говорится в промо.

Акционные билеты от авиаперевозчика доступны на рейсы из двух городов Украины — Киева и Одессы.

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Забронировать билеты для двоих со скидкой можно до 14 февраля 2022. Срок путешествия — до 31 октября 2022.

Цены. Как отмечается, приобрести билеты в бизнес классе можно от 39 900 грн, а в экономклассе — от 10 400 грн. В стоимость самых дешевых билетов входит: 23 кг регистрируемого багажа, ручная кладь, питание на борту самолета, а также премиальные мили Qmiles.

Узнать больше подробностей и выбрать желаемое направление для путешествия можно на официальном сайте авиаперевозчика по ссылке.

По материалам Finance.UA
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