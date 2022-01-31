Новый семейный электромобиль Lexus показали на первых фото

Lexus уже в ближайшие годы планирует существенно расширить электрическую линейку. Одним из ее представителей будет большой семиместный кроссовер. Первые фото электрокара уже опубликованы на официальном сайте Lexus.

Дизайн электрокара выполнен в духе младшего Lexus RZ 450e. Его передняя часть имитирует веретенообразные решетки радиатора современных бензиновых Lexus, в знакомом стиле выполнены и стреловидные фары.

Двери багажника выполнены рельефно, а заднее стекло прикрыто сверху спойлером. Также можно увидеть выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида.



Фото: Lexus

Пока подробностей о новом электромобиле Lexus немного. Известно, что он будет построен на платформе e-TNGA, как электрокроссоверы Lexus RZ, Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Скорее всего, базовая версия получит два электродвигателя общей мощностью 218 л.с., как у bZ4X и Solterra. Впрочем, наверное, в линейке будут и более мощные версии. Запас хода составит примерно 450 км.



Фото: Lexus

Всего в ближайшие годы появятся сразу семь электрических Lexus самых разных классов. А с 2035 года компания прекратит выпуск бензиновых моделей.