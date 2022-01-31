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Откуда украинцы везут подержанные авто (инфографика)

Откуда украинцы везут подержанные авто (инфографика)

В прошлом году украинцы привезли из-за границы более 600 тысяч подержанных легковушек. Этот показатель оказался рекордным для украинского авторынка.

Об этом свидетельствует аналитика Института исследований авторынка. Finance.ua узнал о самых популярных моделях бывших в употреблении «американцев» та «европейцев».

Пиком импорта подержанных авто из-за рубежа оказался период июля-ноября, когда шла «легализация» авто на «еврономерах». Таких машин оформили более 86 тысяч. Абсолютное их большинство было привезено из стран Евросоюза, поэтому наибольшая доля «европейцев» была зафиксирована именно в этот период — 78% в октябре.

Однако после окончания периода льготного таможенного оформления доля автомобилей из Европы уменьшилась несущественно и остановилась на отметке 73%. Для сравнения, в январе 2021 года доля авто из ЕС была на уровне 49%, а в феврале — 59%. Доля машин из стран Америки составила 41% в январе и 22% в декабре. Таким образом, с начала года доля машин из ЕС выросла и по итогам 2021 года составляет 65,8% от общего количества (397 тысяч машин).

Машин из стран Америки, куда вошли США, Канада и Мексика, было 27% (163 тысячи в количественном измерении). Из других стран украинцы привезли 44 тысячи авто, что составило 7,2% от общего количества.

Самые популярные страны для покупки подержанных авто из-за рубежа

На первое место выходит США. Именно из этой страны подержанных легковушек в 2021 году привезли больше всего — 158 тысяч (26,1%). На втором месте оказалась Польша с долей 20,3% (123 тыс). Третье место занял крупнейший автомобильный рынок ЕС – Германия. Украинцы в прошлом году приобрели там 76 тысяч машин, что равно 12,5% от общего количества импортных легковушек с пробегом. Литва заняла четвертое место рейтинга – 72 тысячи машин (11,8%). На пятом месте оказалась Эстония (26 тыс. авто, 4,2%). То же касается Словакии (12 тыс. авто, 1,9%) и Венгрии (10 тыс. авто, 1,7%), занявшие восьмое и девятое места соответственно.

Отдельно следует выделить автомобили из Южной Кореи. Это – один из самых молодых рынков, которые «освоили» украинцы. В течение 2021 года оттуда привезли 14 тысяч легковушек с пробегом (2,3%). В большинстве это были авто с газовыми двигателями.

Десятое место с долей в 1,6% заняла Грузия. Там украинцы приобрели 10 тысяч автомобилей в прошлом году.

Другие страны, не вошедшие в топ-10 самых популярных, заняли 15,2% от общего количества импорта (92 тысячи авто).


Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные авто из Европы

Самым «европейским» автомобилем с пробегом, который привозили из-за границы украинцы в 2021 году, стал Volkswagen Golf. Таких в 2021 году зарегистрировали 25,5 тысяч. На втором месте оказалась Skoda Octavia (24 тыс.), а третье место занял Volkswagen Passat (23,8 тыс.).

Примечательно, что в десятке самых популярных подержанных легковушек из Европы отсутствуют премиум бренды и модели представительского класса. В большинстве своем украинцы покупают за рубежом компактные городские и семейные автомобили.


Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные авто из Америки

Бестселлером 2021 года среди бывших в употреблении «американцев» оказалась Volkswagen Jetta (7,2 тыс.). Второе место занял Volkswagen Passat (6,8 тыс.), а третье — Ford Fusion (6,6 тыс.).

Интересно, что 4 из 10 самых популярных моделей среди машин, импортированных из стран Америки, заняли кроссоверы. Речь идет о Ford Escape (4,8 тыс.), Dodge Journey (4,1 тыс.), Nissan Rogue (3,8 тыс.), Jeep Compass (3,3 тыс.) и Jeep Cherokee (3,3 тыс.).


Инфографика: eauto.org.ua

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По материалам Finance.UA
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