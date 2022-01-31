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Банковские портфели в 2021-м выросли на треть

Банковские портфели в 2021-м выросли на треть

В 2021 году банковская система продемонстрировала рост по всем направлениям.

Об этом сообщили участники круглого стола «Прибыль банковской системы», организованного «Финансовым клубом».

«Год был успешным — 31% роста кредитования физлиц. Портфели физлиц растут прежде всего за счет потребительских кредитов, поскольку ипотека еще очень мало удельного веса занимает в портфелях банков. В основном у них карточный бизнес, кэш-кредиты и целевые кредиты», — рассказал председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев.

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Заместитель председателя правления ТАСкомбанка Анатолий Кухарчук говорит о более существенной динамике роста портфеля кредитов физлиц в его учреждении. «В 2021 году мы выросли по активам на 28%. Мы активно развивались в розничном бизнесе. И прирост по кредитованию физических лиц у нас — более чем вдвое: начиная год с 2 млрд грн, мы достигли уровня 4 млрд грн. Было несколько драйверов роста: собственная розница и необанки», — сообщил Анатолий Кухарчук.

О впечатляющей динамике рассказала председатель правления банка Альянс Юлия Фролова. «Банк Альянс увеличил чистые активы вдвое, а кредитный портфель — втрое. Является активным участником всех государственных программ», — подчеркнула она.

А начальник управления финансового контроллинга ОТП Банка Роман Масик заметил возобновление спроса юридических лиц на инвестиционные кредиты. «Текущий год был результативным с точки зрения корпоративного бизнеса. В нашем банке почти в полтора раза вырос кредитный портфель. Это можно объяснить отложенным спросом клиентов, потому что они в 2020 году откладывали некоторые свои проекты развития до момента, когда уже ситуация с пандемией немного прояснилась. У нас стало больше кредитов инвестиционного характера», — рассказал он.

По материалам Финансовый клуб
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