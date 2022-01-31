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В Минздраве рассказали, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию

В Минздраве рассказали, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию. Вакцинация входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, суммы за вакцинацию будут такие:

«35 гривен за первый раунд вакцинации от COVID-19, 84 гривны — за второй и 60 гривен за третий раунд вакцинации», — отметил министр.

В услугу, помимо собственно вакцинации, входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента для возможности в дальнейшем сгенерировать сертификат в «Дія», а также выдача COVID-сертификата, добавил Ляшко.

«Кстати, сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации способен каждый, у кого есть смартфон или компьютер. Для этого не обязательно идти к своему семейному врачу», — уточнил он.

Напомним, в Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

По материалам РБК-Украина
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