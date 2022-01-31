Минюст США конфисковал украденные Bitcoin на $3,6 миллиарда

Министерство юстиции США изъяло украденные Bitcoin на сумму более 3,6 миллиарда долларов. Была арестована супружеская пара, которую обвиняют в отмывании криптовалюты, украденной хакерами в 2016 году.
Об этом сообщает New York Times.
Супруги, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, были обвинены в сговоре с целью отмывания 119 754 Bitcoin, которые были украдены в 2016 году с одной из крупнейших в мире бирж виртуальной валюты Bitfinex в Гонконге. На тот момент украденные Bitcoin оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Сразу после взлома стоимость Bitcoin упала примерно на 20 процентов.
По словам официальных лиц, это крупнейшая финансовая конфискация в истории Министерства юстиции.
Издание отмечает, что Лихтенштейн и Морган предстали перед федеральным судом Манхэттена во вторник. Судья приказал освободить их под залог: 5 миллионов долларов в случае Лихтенштейна и 3 миллиона – для Морган.
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