Минфин продал ОВГЗ на 2 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 8 февраля привлекло в бюджет 2,096 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривнах и долларах.

Минфин предложил инвесторам 6 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также двухлетние долларовые бумаги.

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 11,5%. Удовлетворены все 28 заявок, от их продажи получена наибольшая сумма – 1,634 млрд грн.

На годовые бумаги с доходностью 11,93% (+3 б.п.) удовлетворены 14 из 16 заявок и привлечено 22,841 млн грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних ОВГЗ составила 12% (+10 б.п.). Удовлетворены все 11 заявок, от их продажи получено 22,6 млн грн.

От продажи 2-летних гривневых облигаций с доходностью 13% и удовлетворением всех 10 заявок привлечено 69,27 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних бумаг составила 12,95%, что позволило удовлетворить 2 заявки и получить 1,397 млн грн.

От продажи 5-летних бумаг с доходностью 13,25% и удовлетворением 1 заявки привлечено 2,365 млн грн.

От продажи 2-летних долларовых ОВГЗ с доходностью 3,9% привлечено $12,25 млн.

Наибольший спрос был сосредоточен на краткосрочных инструментах.

По итогам аукционов бюджет получил 2 млрд 95 млн 783 тыс. 475,97 грн.