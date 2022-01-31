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Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали. Насколько это критично и как это расценивать

Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали. Насколько это критично и как это расценивать

Вторник на валютном рынке прошел в активном перетягивании «курсового каната» между крупными игроками. В конечном итоге, «победили» сегодня продавцы.

За день доллар с утренних 27,92/27,94 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия, вырос до 27,985/28,005 гривен, т. е. на 6,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, хотя периодически часть участников торгов и хотели бы его увидеть. Но регулятор взял паузу.

Борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно росли.

К 11 часам курс вырос до 27,95/27,97 гривен, а к обеду дорос до 28,00/28,02 гривен и по Bloomberg уже было зарегистрировано сделок более, чем на $ 150 млн.

Но затем покупателей становилось все меньше, а вот продавцов еще хватало и курс начал проседать. К 14 часам до 27,99/28,01 гривен, к 15:00 — до 27,965/27,985 гривен, а после 15:30 на уже условиях работы по доллару на ТОМе спекулянты уже растянули коридор по доллару в пределах 27,98−27,985/28,00−28,005. Завершилась сессия котировками 27,985/28,005.

Евро прибавил за день почти 10 копеек и к вечеру вторника котировался в пределах 31,92/31,95 гривен. Но в основном рост курса евровалюты относительно гривны произошел только за счет прямого пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, а не в связи с каким-то ажиотажем среди покупателей евровалюты.

Несмотря на небольшой рост курса доллара и евро, особого давления на курс гривны не было и участники рынка не видят особой трагедии в таком ситуативном росте котировок. Но и на дальнейшее глобальное проседание курса, похоже, они уже тоже не рассчитывают. На языке дилеров это называется «боковиком».

Главные события 8 февраля на валютном рынке:

1). Доллар с утренних стартовых 27,92/27,94 вырос до 27,985/28,005 гривен к концу дня, а евро — с 31,82/31,85 до 31,92/31,95 гривен.

2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3). Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 27,9494 гривен, а официальный курс на 9 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9619 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,96 / 27,98
евро — 31,90 / 31,92

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1413 / 1,1415

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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