Минэкономики оценивает прошлогодний рост ВВП Украины на уровне 3,2%

В Министерстве экономики оценивают рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,2%.
Об этом в ведомстве сообщили по итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с Европейской Бизнес Ассоциацией.
«Экономика Украины демонстрирует тенденцию к стабильному росту. 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%. Также наша страна имеет самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины — почти 200 миллиардов долларов», — указали в Минэкономики.
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Ранее Госстат зафиксировал резкий рост экономики в конце прошлого года — в четвертом квартале 2021 года ВВП вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%.
Реальный ВВП Украины по итогам 2022 года увеличится на 3,4%. В дальнейшем рост экономики ускорится до около 4% ежегодно, оценивают в Нацбанке.
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