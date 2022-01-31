Во сколько обходится свидание в разных городах мира (инфографика)

Аналитики Picodi.com подсчитали, во сколько обходится свидание в разных городах мира. В исследование попало 56 столиц и крупных городов мира. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, рассказывает о деталях исследования.
Как считали? В рейтинге учитывались цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трех блюд и бутылку вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Для конвертации валют аналитики использовали средний курс Google Finance за первую половину января 2022 г.
Дороже всего свидание обойдется в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем тратят от $184 до $226.
Киев входит в десятку самых дешевых городов, в которых свидание стоит до $60. В украинской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдется в $56 — 7-е место рейтинга. Похожие цены ждут влюбленных в Минске, Нурсултане и Ханое. В Варшаве же вечер для двоих будет стоить $71.
Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет $48 и $44 соответственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 году9 ч. назад - 1007 9
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 1161 8
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)4 ч. назад - 1707 5
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1680 5
Следующий после марта масштабный перерасчет пенсий будет в октябре6 ч. назад - 571 3
Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)4 ч. назад - 1707 5
Главный стратег Bloomberg назвал «потолок» стоимости BitcoinВчера, 19:39 - 1623 1
Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в «красную» зону9 ч. назад - 1397
Как изменить прописку онлайн в приложении Дія — пошаговая инструкция8 ч. назад - 1264 2
Межбанк: доллар и евро сегодня подорожали. Насколько это критично и как это расцениватьВчера, 18:20 - 1177
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал5 ч. назад - 119
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2327 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1343
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3095
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1487 2