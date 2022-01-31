Во сколько обходится свидание в разных городах мира (инфографика)

Аналитики Picodi.com подсчитали, во сколько обходится свидание в разных городах мира. В исследование попало 56 столиц и крупных городов мира. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, рассказывает о деталях исследования.

Как считали? В рейтинге учитывались цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трех блюд и бутылку вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Для конвертации валют аналитики использовали средний курс Google Finance за первую половину января 2022 г.

Дороже всего свидание обойдется в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем тратят от $184 до $226.

Киев входит в десятку самых дешевых городов, в которых свидание стоит до $60. В украинской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдется в $56 — 7-е место рейтинга. Похожие цены ждут влюбленных в Минске, Нурсултане и Ханое. В Варшаве же вечер для двоих будет стоить $71.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет $48 и $44 соответственно.