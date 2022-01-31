0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Во сколько обходится свидание в разных городах мира (инфографика)

Во сколько обходится свидание в разных городах мира (инфографика)

Аналитики Picodi.com подсчитали, во сколько обходится свидание в разных городах мира. В исследование попало 56 столиц и крупных городов мира. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших средствах, рассказывает о деталях исследования.

Как считали? В рейтинге учитывались цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трех блюд и бутылку вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Для конвертации валют аналитики использовали средний курс Google Finance за первую половину января 2022 г.

Дороже всего свидание обойдется в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем тратят от $184 до $226.

Киев входит в десятку самых дешевых городов, в которых свидание стоит до $60. В украинской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдется в $56 — 7-е место рейтинга. Похожие цены ждут влюбленных в Минске, Нурсултане и Ханое. В Варшаве же вечер для двоих будет стоить $71.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет $48 и $44 соответственно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.