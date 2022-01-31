Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Система сайта авиакомпании при попытке забронировать полет на любую из дат указывает, что нет доступных вылетов.
Никакой информации о причине таких изменений лоукостер пока не опубликовал. Из Харькова авиакомпания выполняла перелеты в Варшаву, Краков, Познань, Будапешт, Бергамо и Вильнюс, а из Херсона — в Вену, Краков и Варшаву.
После введения в Украине карантинных ограничений Ryanair неоднократно менял расписание полетов, что было связано со снижением спроса на билеты в период пандемии коронавируса.
Но эта бюджетная авиакомпания впервые остановила продажи на все рейсы сразу из двух аэропортов нашей страны.
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