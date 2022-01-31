Минцифры оценило рост криптоиндустрии в Украине

По итогам 2021 года криптоиндустрия в Украине выросла в пять раз.
Об этом сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ руководитель проекта Дія.City Александр Борняков во вторник, 8 февраля.
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По его словам, криптоиндустрия должна стать мощным драйвером развития цифровой экономики в Украине.
«Только за 2021 год криптоиндустрия выросла в пять раз. Мне неизвестны другие сферы экономики, которые росли бы такими темпами. $ 33 млрд вложили венчурные инвесторы в блокчейн экосистемы. Украина может стать комфортной страной для многомиллиардных компаний со всего мира», — сказал Борняков на Diia Summit 2022 в Киеве.
Он добавил, что за прошлый год также выросло количество инвестиций и стартапов.
Напомним, украинцы — среди мировых лидеров по владению криптовалютами и использованию криптовалют. Определенные суммы в своих цифровых кошельках имеют около 5,6 млн украинцев — это почти 13% от общей численности населения страны.
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