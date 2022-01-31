0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

В сельском хозяйстве растут зарплаты

В сельском хозяйстве растут зарплаты

По данным Государственной службы статистики Украины за 2021 год среднемесячная зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве выросла на 20,5% до уровня 2020 года.

Также произошел рост среднемесячной заработной платы штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 15,7% до уровня 2020 года.

За декабрь 2021 года средняя заработная плата штатного работника в сельском хозяйстве выросла на 12,2% по сравнению с ноябрем и составила 14 466 грн. В региональном разрезе самый высокий уровень средней заработной платы наблюдался во Львовской, Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областях.

Средняя заработная плата штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в декабре 2021 года составила 14 474 грн, что на 9,0% больше, чем в предыдущем месяце, пишет agropravda

Самый высокий уровень средней заработной платы наблюдался в г. Киеве, Винницкой, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.