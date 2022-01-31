В сельском хозяйстве растут зарплаты

По данным Государственной службы статистики Украины за 2021 год среднемесячная зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве выросла на 20,5% до уровня 2020 года.
Также произошел рост среднемесячной заработной платы штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 15,7% до уровня 2020 года.
За декабрь 2021 года средняя заработная плата штатного работника в сельском хозяйстве выросла на 12,2% по сравнению с ноябрем и составила 14 466 грн. В региональном разрезе самый высокий уровень средней заработной платы наблюдался во Львовской, Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областях.
Средняя заработная плата штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в декабре 2021 года составила 14 474 грн, что на 9,0% больше, чем в предыдущем месяце, пишет agropravda
Самый высокий уровень средней заработной платы наблюдался в г. Киеве, Винницкой, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.
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