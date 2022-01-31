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Шведская компания требует от Google 2,1 млрд евро

Шведская компания требует от Google 2,1 млрд евро

Шведская компания PriceRunner подала иск против Google на предварительную сумму почти 2,1 млрд евро из-за того, что техногигант отдал предпочтение собственным сервисам для сравнения цен.

Об этом говорится в заявлении компании.

Иск последовал за выводом Европейского суда общей юрисдикции, который установил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС, манипулируя результатами поиска в пользу своих сервисов сравнения покупок.

Таким образом Google нанес ущерб европейским потребителям, которые переплатили при совершении онлайн-покупок, а также компании PriceRunner и другим службам сравнения цен.

«Это вопрос выживания для многих европейских предпринимательских компаний и возможностей трудоустройства в сфере высоких технологий. Если американским технологическим гигантам благодаря положению на рынке, почти ровному монополии, будет позволено делать все, что им заблагорассудится, и манипулировать рынками, мы почти наверняка можем рассчитывать на то, что многие технологические компаний в Европе пострадают», — заявил генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

Также в PriceRunner заявили, что Google является монополистом в Европе, и отметили, что техногигант до сих пор не выполнил решение Комиссии ЕС и «злоупотребляет своим доминирующим положением».

По материалам НВ
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