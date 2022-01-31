Шведская компания требует от Google 2,1 млрд евро

Шведская компания PriceRunner подала иск против Google на предварительную сумму почти 2,1 млрд евро из-за того, что техногигант отдал предпочтение собственным сервисам для сравнения цен.
Об этом говорится в заявлении компании.
Иск последовал за выводом Европейского суда общей юрисдикции, который установил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ЕС, манипулируя результатами поиска в пользу своих сервисов сравнения покупок.
Таким образом Google нанес ущерб европейским потребителям, которые переплатили при совершении онлайн-покупок, а также компании PriceRunner и другим службам сравнения цен.
«Это вопрос выживания для многих европейских предпринимательских компаний и возможностей трудоустройства в сфере высоких технологий. Если американским технологическим гигантам благодаря положению на рынке, почти ровному монополии, будет позволено делать все, что им заблагорассудится, и манипулировать рынками, мы почти наверняка можем рассчитывать на то, что многие технологические компаний в Европе пострадают», — заявил генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдал.
Также в PriceRunner заявили, что Google является монополистом в Европе, и отметили, что техногигант до сих пор не выполнил решение Комиссии ЕС и «злоупотребляет своим доминирующим положением».
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