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Житомир построит новый аэродром для лоукостеров за 800 млн грн

Житомир построит новый аэродром для лоукостеров за 800 млн грн

Житомир до конца 2022 года получит новый аэропорт после масштабной реконструкции аэродрома, которая позволит принимать здесь рейсы лоукостеров. Договор на работы 7 февраля подписал Житомирский горсовет и победитель тендера в системе Prozorro «Онур Конструкцион Интернешнл».

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

На работы потратят 780 млн грн. По словам Сухомлина, 50 млн грн выделит город, остальное — государственный бюджет.

Победитель должен выполнить реконструкцию до конца 2022 года. Сейчас начнут подготовительные работы, а в конце мая — строительство, сообщил координатор подрядчика Эмре Караахметоглу.

Зачем нужна реконструкция аэродрома Житомир

Сейчас аэропорт Житомир не может принимать с полной загрузкой среднемагистральные самолеты Boeing 737 и Airbus A320. Это самые популярные авиалайнеры среди украинских и европейских авиакомпаний. На них выполняют почти все рейсы из небольших аэропортов.

На житомирском аэродроме для приема Boeing 737 и Airbus A320 слабое покрытие и слишком короткая и узкая взлетно-посадочная полоса — 1650 метров х 35 метров. Если не обновить аэродром для приема среднемагистральных самолетов, авиакомпании не смогут открыть отсюда рейсы.

Что построят

Взлетно-посадочную полосу в Житомире удлинят с 1650 метров до 2500 метров, расширят с 35 метров до 45 метров и усилят поверхность.

Это позволит принимать до пяти самолетов Airbus A321 в сутки. Это самый большой среднемагистральный самолет на рынке на данный момент.

Дополнительно на полосе установят новое светосигнальное и аэронавигационное оборудование для ее сертификации по I категории ICAO. На практике это означает, что самолеты смогут садиться в Житомире ночью и в несильный туман, когда видимость составляет свыше 800 метров.

Рядом с пассажирским терминалом разберут старые стоянки для самолетов и построят новые для одновременного размещения двух Airbus A321. Стоянки соединят с обновленной полосой рулежными дорожками.

Все основные элементы аэродрома будут из асфальта толщиной от 16 см до 26 см. Площадку, где самолеты будут обливать жидкостью от облединения, сделают из бетона толщиной 30 см.

По материалам Avianews.com
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