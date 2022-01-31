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Объемы производства электроэнергии на АЭС не влияют на цену на РСВ - Энергоатом

Объемы производства электроэнергии на АЭС не влияют на цену на РСВ - Энергоатом

Работа атомной генерации всеми 15-ю энергоблоками не оказывает влияния на ценообразование на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Об этом сообщает Энергоатом.

«Мы утверждаем, и нижеследующие статистические данные это доказывают, что объемы производства электроэнергии Энергоатомом не влияют на цену на рынке на сутки вперед, которая сегодня остается ценообразующей на рынке электроэнергии Украины», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что стремительное падение цены электроэнергии на РСВ, начиная с 24 января, было обусловлено уменьшением покупки на этом сегменте в часы 01:00—07:00. При этом уменьшение цены наблюдается и сейчас, когда Энергоатом снизил объемы производства электроэнергии.

Согласно проведенному компанией анализу рынка, с 1 февраля покупатели электроэнергии начали выставлять заявки, которые могут быть удовлетворены только при низкой цене на РСВ. Такие действия в Энергоатоме назвали «новым слоем манипуляций», ведь в результате цена не может подняться выше сложившегося спросом уровня.

В Энергоатоме утверждают, что при подаче подобных заявок покупатели не покупают весь необходимый объем электроэнергии, имея возможность докупить ее на балансирующем рынке.

«По нашему мнению, текущая кризисная ситуация начнет исправляться, когда те, кто продает, вернут спрос на РСВ. Это возобновит цену до предыдущего стабильного уровня», — прокомментировали в Энергоатоме.

По материалам Укринформ
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