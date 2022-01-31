Из бюджета выделили средства на социальные выплаты за февраль

Министерство социальной политики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Таким образом, в ближайшее время средства за февраль текущего года поступят на счета получателей, открытые в учреждении уполномоченного банка или через выплатные объекты «Укрпочта» для выплаты:

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним;

государственной помощи в связи с беременностью и родами, помощи при рождении ребенка, помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, помощи на детей одиноким матерям, помощи при усыновлении ребенка, помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющих тяжелые врожденные пороки развития, которым не установлена инвалидность;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи на уход;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

оплату услуг патронатного воспитателя, выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя и осуществление расходов на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;