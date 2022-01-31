Из бюджета выделили средства на социальные выплаты за февраль

Министерство социальной политики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Таким образом, в ближайшее время средства за февраль текущего года поступят на счета получателей, открытые в учреждении уполномоченного банка или через выплатные объекты «Укрпочта» для выплаты:
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