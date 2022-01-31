АРМА в прошлом году разыскало 25 тысяч единиц имущества

В течение 2021 года в результате обработанных 3531 обращений АРМА разыскало доли в уставных капиталах общей стоимостью около 7,7 млрд грн, ценные бумаги на сумму 158 млн грн, денежные средства в размере 1,1 млрд в гривневом эквиваленте, а также почти 25 тысяч единиц движимого и недвижимого имущества.

Об этом сообщают в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

«Отметим, что среди найденного в 2021 году недвижимого имущества — 8466 земельных участков, 7178 единиц объектов жилой и нежилой недвижимости, 5486 единиц иного имущества (товаров), 1877 единиц автомобильного транспорта, 899 единиц с/х техники с комплектующими, 567 единиц с/х продукции; 388 имущественных прав интеллектуальной собственности, 67 единиц морского/речного транспорта, 26 единиц нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта. В целом АРМА разыскало 24 957 единиц имущества», — говорится в сообщении.

В то же время в течение 2017−2021 гг. АРМА разыскало более 80 тыс. земельных участков, более 36,9 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, около 5,8 тыс. единиц сельхозтехники, почти 11,8 тыс. единиц транспорта и 222,9 тыс. иного имущества (товары, продукция и т. д. ).

В целом, начиная с 2017 года, Национальное агентство разыскало активы, общей стоимостью более 100 млрд грн (речь идет об активах, которые имеют денежное выражение).

В ведомстве напоминают, что информацию о разысканы активы Агентство предоставляет правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление АРМА для сохранения экономической стоимости.