Программой «єПідтримка» уже воспользовались 8 млн граждан — Минэкономики

Программой «єПідтримка» воспользовались 8 млн граждан. В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 8 млрд грн, а 2,6 млрд грн полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 908 млн грн;

кинотеатры – 579 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 302 млн грн;

железнодорожные и авиационные пассажирские перевозки – 294 млн грн;

спорт – 290 млн грн;

лекарства – 198 млн грн.

К программе уже присоединилось 10 банков-партнеров: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, А-банк, Альфа-банк, Укргабанк, Райффайзен Банк, izibank, Банк Восток, Идея банк.

Напомним, что согласно условиям программы 1000 грн могут получить граждане Украины в возрасте от 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Справка Finance.ua:

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение “Дія”.