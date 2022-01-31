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Программой «єПідтримка» уже воспользовались 8 млн граждан — Минэкономики

Программой «єПідтримка» уже воспользовались 8 млн граждан — Минэкономики

Программой «єПідтримка» воспользовались 8 млн граждан. В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 8 млрд грн, а 2,6 млрд грн полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов стали:

  • книжные магазины – 908 млн грн;
  • кинотеатры – 579 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги – 302 млн грн;
  • железнодорожные и авиационные пассажирские перевозки – 294 млн грн;
  • спорт – 290 млн грн;
  • лекарства – 198 млн грн.

К программе уже присоединилось 10 банков-партнеров: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, А-банк, Альфа-банк, Укргабанк, Райффайзен Банк, izibank, Банк Восток, Идея банк.

Напомним, что согласно условиям программы 1000 грн могут получить граждане Украины в возрасте от 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Справка Finance.ua:

  • Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение “Дія”.
  • На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение пособия в оффлайн формате.
По материалам Finance.UA
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