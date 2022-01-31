Программой «єПідтримка» уже воспользовались 8 млн граждан — Минэкономики

Программой «єПідтримка» воспользовались 8 млн граждан. В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 8 млрд грн, а 2,6 млрд грн полученных средств граждане уже потратили.
Самыми популярными по видам расходов стали:
К программе уже присоединилось 10 банков-партнеров: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, А-банк, Альфа-банк, Укргабанк, Райффайзен Банк, izibank, Банк Восток, Идея банк.
Напомним, что согласно условиям программы 1000 грн могут получить граждане Украины в возрасте от 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
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