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На рынке электромобилей значительно увеличилась доля новых машин

На рынке электромобилей значительно увеличилась доля новых машин

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 663 автомобиля на электротяге, что почти на треть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества легковых электромобилей было 631 шт., а 32 авто – коммерческие.

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто остается NISSAN Leaf.

Второй результат у TESLA Model 3, за которую своими кошельками проголосовали 63 автомобилиста.

Электрический кроссовер, который производится японской Honda совместно с китайским Dongfeng – M-NV ворвался в тройку самых популярных в Украине электромобилей. В активе этой модели 33 регистрации.

Также в ТОП-5 января попали Volkswagen e-Golf – 26 шт. и CHEVROLET Bolt-25 шт.

Самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается RENAULT Kangoo Z.E. За месяц 21 электрический Kangoo пополнили украинский автопарк.

По материалам Крокус
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