Ferrari установили новый рекорд продаж

Компания Ferrari за 2021 год продала рекордные 11 155 суперкаров. Это на 22,3% больше, чем в 2020 году, и на 10,1% — чем в “доковидном” 2019 году.

Статистику опубликовал официальный сайт Ferrari.

Наибольший спрос на Ferrari – в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), где продали 5492 авто (+14% к 2020 году). В Америке продали 2831 суперкар (+22%), а в Китае — 899 (+12%).

Локомотивом продаж стали восьмицилиндровые Ferrari F8 Tributo Roma и Portofino M – спрос на них вырос на 34,6%. А вот более дорогие модели с V12, наоборот, потеряли популярность на 12,1%.

За последние 15 лет продажи Ferrari в мире увеличились вдвое. В ближайшие годы они продолжают расти, ведь компания планирует выпустить свой первый кроссовер Purosangue, а подобные модели сейчас пользуются повышенным спросом.