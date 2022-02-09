Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от На пенсии, какие льготы положены людям с инвалидностью I и II групп.
Лица с инвалидностью имеют те же конституционные права и обязанности, что и остальные граждане Украины.
Государство предоставляет им дополнительные права и льготы:
Эти нормы прописаны в Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» № 1664-ІХ от 15 июля 2021 года.
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