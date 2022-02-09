Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от На пенсии, какие льготы положены людям с инвалидностью I и II групп.

Лица с инвалидностью имеют те же конституционные права и обязанности, что и остальные граждане Украины.

Государство предоставляет им дополнительные права и льготы:

Бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей при амбулаторном лечении. Но только при условии, что пенсия или государственная социальная помощь, назначенная вместо пенсии, не превышают минимального размера пенсии (c 1 декабря — 1934 грн).

Приобретение лекарств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости при амбулаторном лечении.

Бесплатное обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний.

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси).

50-процентная скидка стоимости проезда на внутренних линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Внеочередная и льготная установка стационарных телефонов.

Оплата местных звонков со стационарных телефонов по почасовому (поминутному, посекундному) учету их продолжительности (только с согласия абонента). Льгота распространяется также на семьи, в которых есть два лица с инвалидностью или больше.

Эти нормы прописаны в Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» № 1664-ІХ от 15 июля 2021 года.