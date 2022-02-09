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Какие льготы положены людям с инвалидностью I и II групп

Какие льготы положены людям с инвалидностью I и II групп

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от На пенсии, какие льготы положены людям с инвалидностью I и II групп.

Лица с инвалидностью имеют те же конституционные права и обязанности, что и остальные граждане Украины.

Государство предоставляет им дополнительные права и льготы:

  • Бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей при амбулаторном лечении. Но только при условии, что пенсия или государственная социальная помощь, назначенная вместо пенсии, не превышают минимального размера пенсии (c 1 декабря — 1934 грн).
  • Приобретение лекарств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости при амбулаторном лечении.
  • Бесплатное обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.
  • Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний.
  • Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси).
  • 50-процентная скидка стоимости проезда на внутренних линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
  • Внеочередная и льготная установка стационарных телефонов.
  • Оплата местных звонков со стационарных телефонов по почасовому (поминутному, посекундному) учету их продолжительности (только с согласия абонента). Льгота распространяется также на семьи, в которых есть два лица с инвалидностью или больше.

Эти нормы прописаны в Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» № 1664-ІХ от 15 июля 2021 года.

По материалам Finance.UA
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