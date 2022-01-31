Какие налоги должны платить украинцы в 2022 году

Налоги — это топливо страны. С их помощью финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина. Finance.ua разбирался, какие налоги и за что мы платим в казну.
Условно, эти налоги можно разделить на две категории: прямые и косвенные. Прямые налоги. Практически все они уплачиваются с зарплаты, поэтому эти налоги идут в неразрывной связи — единый социальный взнос (ЕСВ) + налог на доходы (НДФЛ) + военный сбор.
Косвенные налоги.
Покупатель платит этот налог, его видно в чеке и он сразу включен в цену. Размер налога привязан к добавленной стоимости, которая зависит от сферы деятельности производителя или поставщика услуг.
Акцизы. Еще один вид налога, который не связан с получением дохода или прибыли. Это сборы за реализацию определенных продуктов, таких как табак, алкоголь, автомобили и топливо.
Подробнее о налогах читайте в нашем материале – Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года. Налог на Google и другие 💰
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