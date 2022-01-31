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Какие налоги должны платить украинцы в 2022 году

Какие налоги должны платить украинцы в 2022 году

Налоги — это топливо страны. С их помощью финансируются социальные выплаты, содержание дорог, образование, армия и другие сферы, важные в жизни каждого гражданина. Finance.ua разбирался, какие налоги и за что мы платим в казну.

Условно, эти налоги можно разделить на две категории: прямые и косвенные. Прямые налоги. Практически все они уплачиваются с зарплаты, поэтому эти налоги идут в неразрывной связи — единый социальный взнос (ЕСВ) + налог на доходы (НДФЛ) + военный сбор.

  • Единый социальный взнос (ЕСВ). Средства идут напрямую в государственный Фонд социального страхования. Из него выплачиваются пенсии, пособия по нетрудоспособности или безработице. Его ставка — 22% от минимальной зарплаты, которая с 1 января 2022 составляет 6500 грн. Соответственно, из зарплаты удерживается 1430 грн ЕСВ.
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог, который уплачивается с любых доходов по ставке в 18% от полученной суммы. Он применяется к широкому перечню доходов.
    НДФЛ не удерживают с пенсий, страховых выплат, государственных грантов и ковидных выплат. Госказначейство информирует, что за 2020 год в Украине уплатили 295,1 млрд грн этого налога.
  • Военный сбор. Удерживается с доходов украинцев в размере 1,5% и полностью направляется на нужды Вооруженных сил Украины. Его не применяют к обеспечению разведчиков, пограничников, работников МВД и правоохранителей.

Косвенные налоги.

Покупатель платит этот налог, его видно в чеке и он сразу включен в цену. Размер налога привязан к добавленной стоимости, которая зависит от сферы деятельности производителя или поставщика услуг.

Акцизы. Еще один вид налога, который не связан с получением дохода или прибыли. Это сборы за реализацию определенных продуктов, таких как табак, алкоголь, автомобили и топливо.

Подробнее о налогах читайте в нашем материале – Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года. Налог на Google и другие 💰

По материалам Finance.UA
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