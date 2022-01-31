Почему привитые бустерной дозой COVID-вакцины не могут получить сертификат — разъяснение Минздрава

Люди, получившие бустерную прививку против коронавирусной болезни, не всегда могут получить соответствующий COVID-сертификат из-за некорректного внесения данных в электронную систему.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Мы видим некоторые трудности, связанные с тем, как вносятся данные. Несмотря на то, что после старта вакцинальной кампании по бустерной прививке мы разработали инструкции для медицинских работников, которые работают с системой, и отправили во все учреждения здравоохранения. Однако, возможно, не всем заведениям эта информация поступила или не все врачи с ней успели ознакомиться», – заявила заместитель министра.

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Для правильно сформированного COVID-сертификата на основании бустерной дозы нужно, чтобы в ЕСЗ были корректно внесены следующие данные: