В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19. Предварительно, через махинации было присвоено 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, “схему” организовала заместитель начальника финотдела.

Так, в течение последних двух лет женщина в сговоре с сообщниками проводила оплату несуществующих услуг и работ.

В частности, служащая перечисляла деньги на счета аффилированных компаний за якобы “проведение строительных и ремонтных работ” в медучреждении.

Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат.

Как рассказали в СБУ, под видом “ковидной” доплаты женщина начисляла суммы, которые значительно превышали установленные нормы как медикам, так и лицам, которые якобы предоставляли услуги поликлинике.

У злоумышленницы было более 10 собственных банковских карт, куда регулярно поступали присвоенные средства.

По выводам экспертиз, таким образом фигурантам удалось присвоить почти 12 млн гривен госсредств, выделенных НСЗУ на борьбу с COVID-19.

На данный момент замначальника финотдела уведомлена о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Идет следствие.