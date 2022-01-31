В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19. Предварительно, через махинации было присвоено 12 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следствия, “схему” организовала заместитель начальника финотдела.
Так, в течение последних двух лет женщина в сговоре с сообщниками проводила оплату несуществующих услуг и работ.
В частности, служащая перечисляла деньги на счета аффилированных компаний за якобы “проведение строительных и ремонтных работ” в медучреждении.
Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат.
Как рассказали в СБУ, под видом “ковидной” доплаты женщина начисляла суммы, которые значительно превышали установленные нормы как медикам, так и лицам, которые якобы предоставляли услуги поликлинике.
У злоумышленницы было более 10 собственных банковских карт, куда регулярно поступали присвоенные средства.
По выводам экспертиз, таким образом фигурантам удалось присвоить почти 12 млн гривен госсредств, выделенных НСЗУ на борьбу с COVID-19.
На данный момент замначальника финотдела уведомлена о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Идет следствие.
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