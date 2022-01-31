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Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время

Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Bloomberg TV.

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«Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы», — написал Марченко в Facebook.

Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет к середине 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.

По материалам РБК-Украина
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