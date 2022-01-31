По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (43,786 млн грн и 50,502 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (50 и 33), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 94,288 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9900 — 10 000
27,9600 — 50 000
27,9500 — 49 000
27,9500 — 40 000
27,9400 — 120 000
27,9400 — 30 000
27,9400 — 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9400 — 10 000
27,9500 — 37 777
27,9600 — 30 000
27,9600 — 10 000
27,9700 — 20 000
27,9700 — 55 222
27,9700 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9917 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9255 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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