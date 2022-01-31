В январе международные резервы Украины сократились на 5,3%

По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 млн долл. США. По итогам января они снизились на 5,3%, однако превышали среднегодовой уровень 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
“Снижение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено в первую очередь валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором”, – сказано в сообщении регулятора.
В целом динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:
В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках. С целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты. В общей сложности в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долл. США, продал – 1 511,2 млн долл. США. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн долл. США;
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 млн долл. США. Из этой суммы 186,2 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 61,7 млн долл. США – на обслуживание еврооблигаций внешнего госзайма, а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. При этом валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 млн долл. США, в том числе 143,4 млн долл. США поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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