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Медицинские расходы на борьбу с COVID-19 превысили 100 миллиардов - Радуцкий

Медицинские расходы на борьбу с COVID-19 превысили 100 миллиардов - Радуцкий

Расходы на украинскую медицину, обусловленные пандемией коронавируса, за два года достигли более 100 млрд грн.

Об этом сообщил в Телеграме председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Минфин отчитался об общих расходах госбюджета на борьбу с коронавирусной болезнью в 2021 году. Было потрачено 46,4 млрд грн. Из них больше всего — на услуги экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 (22,4 млрд грн) и на закупку вакцин (11,4 млрд грн)», — отметил Радуцкий.

По его словам, в 2020 году на борьбу с коронавирусом использовали 23,8 млрд грн из «ковидного» фонда и 21 млрд грн финансирования от Национальной службы здоровья. «В общем — почти 55 млрд грн. В частности, была профинансирована выплата надбавок медикам на 5,5 млрд грн», — добавил председатель комитета.

Радуцкий подчеркнул, что «всего за два года пандемии государство потратило на поддержку медицинской сферы колоссальные средства — более 100 млрд грн».

Он также отметил: если добавить расходы по другим бюджетным программам, например, обеспечение медицинских учреждений кислородными станциями, выплата больничных, субвенция местным бюджетам, поддержка бизнеса, который понес убытки во время пандемии, то сумма получается еще больше.

«На этот год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд грн на оплату медицинских услуг для лечения COVID-19. Еще 2,6 млрд грн заложено на приобретение вакцин. Но при перераспределении поступлений в бюджет будут выделены дополнительные суммы», — подчеркнул Радуцкий.

По материалам Укринформ
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