0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Как унаследовать имущество, не охваченное завещанием

Как унаследовать имущество, не охваченное завещанием

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, как унаследовать не охваченное завещанием имущество.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, завещатель имеет право составить завещание относительно всего наследства или его части.

Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях.

В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию.

Эта норма определяет юридическую судьбу наследства, в отношении которого не содержится распоряжений в завещании. Такое наследство открывается в пользу наследников по закону, а в случае их отсутствия – переходит к территориальной общине, согласно статье 1277 ГК.

При этом, поскольку виды наследования – по завещанию и по закону – рассматриваются как отдельные и вполне самостоятельные, в случае призвания к наследованию одного лица одновременно по двум основаниям – по завещанию и по закону, принятие наследства наследником по завещанию не означает, что последний лишается права на наследование по закону.

Справка Finance.ua:

  • Кто имеет право удостоверять завещание: удостоверение завещания возлагается на уполномоченных государством лиц — нотариусов. Но правом проводить такие нотариальные действия законодатель наделил в определенных случаях и других должностных, служебных лиц.
  • Родня и завещание: кто может претендовать на наследство. Отсутствие в завещании среди перечня наследников близкого человека бывает часто. Завещатель в силу различных жизненных обстоятельств и по своему усмотрению увеличивает или уменьшает круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.