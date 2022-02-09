Как унаследовать имущество, не охваченное завещанием

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, как унаследовать не охваченное завещанием имущество.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, завещатель имеет право составить завещание относительно всего наследства или его части.

Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях.

В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию.

Эта норма определяет юридическую судьбу наследства, в отношении которого не содержится распоряжений в завещании. Такое наследство открывается в пользу наследников по закону, а в случае их отсутствия – переходит к территориальной общине, согласно статье 1277 ГК.

При этом, поскольку виды наследования – по завещанию и по закону – рассматриваются как отдельные и вполне самостоятельные, в случае призвания к наследованию одного лица одновременно по двум основаниям – по завещанию и по закону, принятие наследства наследником по завещанию не означает, что последний лишается права на наследование по закону.

Справка Finance.ua:

Кто имеет право удостоверять завещание: удостоверение завещания возлагается на уполномоченных государством лиц — нотариусов. Но правом проводить такие нотариальные действия законодатель наделил в определенных случаях и других должностных, служебных лиц.