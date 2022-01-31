Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полеты

Авиаперевозчик оператора «Новая почта» Supernova Airlines получил первые два самолета в лизинг, планирует первый рейс в сентябре.

Об этом рассказал совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк в ходе открытия терминала в Днепре.

По его словам, компания уже взяла в лизинг два самолета Boeing 757−200. По предварительным оценкам, эта услуга обойдется ей примерно в 200 тысяч долларов в месяц за каждый борт, общая инвестиция в запуск авиакомпании — до 10 млн долларов.

«Мы будем эксплуатантом, сейчас идет получение сертификата в Госавиаслужбе. Собственная авиакомпания будет однозначно выгоднее, мы сейчас активно заказываем услуги у других авиаперевозчиков», — сообщил Поперешнюк.

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Он отметил, что стоимость международной доставки не увеличится. Базовым аэропортом будет Международный аэропорт «Борисполь».

«Первые полеты будут в сентябре. Мы не сомневаемся в их полной загрузке. Скорость доставки возрастает в два раза, мы можем предложить доставку за пять дней из Китая и США», — рассказал Поперешнюк.

Напомним, в октябре стало известно, что почтовый оператор «Новая Почта» запускает собственного авиаперевозчика для транспортировки международных пакетов.

Предварительно компания планировала получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.

Компания будет иметь собственный флот самолетов. Она войдет в структуру «Новая Почта Глобал» и будет летать из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».