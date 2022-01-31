Межбанк: день на рынке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний и Нацбанк

Прошлая неделя прошла позитивно для нацвалюты. Она смогла частично отвоевать утраченные ранее позиции в период накала страстей на границах Украины. На этом фоне Нацбанк был вынужден потратить почти $ 1,5 млрд резервов, но гривна при этом все равно девальвировала более, чем на 1 гривну на долларе. И это даже с учетом теперешнего отката котировок. Но напряжение несколько спало и НБУ на прошлой неделе уже стал постепенно выкупать уже появившийся излишек предложения доллара на рынке и восстанавливать ЗВР.
При этом, регулятор не ждет существенного проседания курса, а в основном скупает валюту по мере выхода крупных продавцов на торги. И именно этими действиями Нацбанк фактически частично поддерживает курс доллара на межбанке.
С сегодняшнего дня на межбанк выйдут все основные покупатели валюты из числа «дочек» иностранных компаний для репатриации дивидендов. И это добавит спроса на межбанке и сработает против гривны.
Кроме этого, активно закупаются валютой и нефте- и газотрейдеры. У них пик сезона и спрос на дорожающее топливо пока велик. Это тоже не «плюс» для нацвалюты на межбанке.
Скорее всего, сегодня продолжится противостояние крупных покупателей и продавцов в части «борьбы» за курсовой тренд. И от того, как в этой ситуации себя будет вести Нацбанк — и будет зависеть размах курсовых колебаний в течение дня. Если снова «перестарается» с выкупом доллара, курс начнет снова расти, дождется проседания и будет очень аккуратно выкупать только реальный излишек предложения — котировки продолжат плавное снижение или остановятся. В итоге, сегодня день на межбанке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний и Нацбанк.
По прогнозам Finance.ua, статистика торгов в понедельник составит до 450−730 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 190−280 млн.
Спекулянты будут зарабатывать как в формате «в две стороны» по доллару, так и на курсе евро относительно гривны. Ведь ралли по паре евро/доллар на международном рынке продолжаются достаточно активно, что автоматически отражается и на курсе евровалюты на украинском валютном рынке. Коррекция по доллару на нашем межбанке продолжится, но мы по прежнему не ожидаем возвратов котировок к уровням осени прошлого года.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 7 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,95 — 28,25 грн, евро — коридор 31,95 — 32,30 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,11 / 28,13
евро — 32,11 / 32,13
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