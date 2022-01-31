0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 146 0

Межбанк: день на рынке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний и Нацбанк

Межбанк: день на рынке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний и Нацбанк

Прошлая неделя прошла позитивно для нацвалюты. Она смогла частично отвоевать утраченные ранее позиции в период накала страстей на границах Украины. На этом фоне Нацбанк был вынужден потратить почти $ 1,5 млрд резервов, но гривна при этом все равно девальвировала более, чем на 1 гривну на долларе. И это даже с учетом теперешнего отката котировок. Но напряжение несколько спало и НБУ на прошлой неделе уже стал постепенно выкупать уже появившийся излишек предложения доллара на рынке и восстанавливать ЗВР.

При этом, регулятор не ждет существенного проседания курса, а в основном скупает валюту по мере выхода крупных продавцов на торги. И именно этими действиями Нацбанк фактически частично поддерживает курс доллара на межбанке.

С сегодняшнего дня на межбанк выйдут все основные покупатели валюты из числа «дочек» иностранных компаний для репатриации дивидендов. И это добавит спроса на межбанке и сработает против гривны.

Кроме этого, активно закупаются валютой и нефте- и газотрейдеры. У них пик сезона и спрос на дорожающее топливо пока велик. Это тоже не «плюс» для нацвалюты на межбанке.

Скорее всего, сегодня продолжится противостояние крупных покупателей и продавцов в части «борьбы» за курсовой тренд. И от того, как в этой ситуации себя будет вести Нацбанк — и будет зависеть размах курсовых колебаний в течение дня. Если снова «перестарается» с выкупом доллара, курс начнет снова расти, дождется проседания и будет очень аккуратно выкупать только реальный излишек предложения — котировки продолжат плавное снижение или остановятся. В итоге, сегодня день на межбанке «сделают» крупные игроки, «дочки» иностранных компаний и Нацбанк.

По прогнозам Finance.ua, статистика торгов в понедельник составит до 450−730 сделок при общей сумме операций в пределах до $ 190−280 млн.

Спекулянты будут зарабатывать как в формате «в две стороны» по доллару, так и на курсе евро относительно гривны. Ведь ралли по паре евро/доллар на международном рынке продолжаются достаточно активно, что автоматически отражается и на курсе евровалюты на украинском валютном рынке. Коррекция по доллару на нашем межбанке продолжится, но мы по прежнему не ожидаем возвратов котировок к уровням осени прошлого года.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 7 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,95 — 28,25 грн, евро — коридор 31,95 — 32,30 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,85 — 28,25 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.
  • Евро: в банках широкий коридор от 31,80 до 32,40 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,85 до 32,30 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,11 / 28,13
евро — 32,11 / 32,13

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.