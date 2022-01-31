За год было выписано 2,5 млн штрафов благодаря системе автофиксации

За 2021 год благодаря системе автофиксации нарушений ПДД было выписано 2,584 млн штрафов на сумму в 1,029 млрд гривен.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.
Об автоматической фиксации. Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.
В прошлом году покрытие системы расширилось — сейчас нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.
Согласно статистике, динамика количества штрафов при автофиксации такова:
Наибольшую сумму за нарушение, которое «поймали» камеры, водители заплатили в сентябре 2021 года — тогда было уплачено 189,727 млн грн. Чуть меньше водители заплатили в октябре — 175,978 млн грн.
Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 году их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.
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