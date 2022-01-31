За год было выписано 2,5 млн штрафов благодаря системе автофиксации

За 2021 год благодаря системе автофиксации нарушений ПДД было выписано 2,584 млн штрафов на сумму в 1,029 млрд гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

Об автоматической фиксации. Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось — сейчас нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Согласно статистике, динамика количества штрафов при автофиксации такова:

июнь 2020 — 425 886;

сентябрь 2020 — 144 572;

декабрь 2020 — 67 470;

март 2021 — 124 400;

июнь 2021 — 137 784;

сентябрь 2021 — 469 481;

декабрь — 2021 220 352.

Наибольшую сумму за нарушение, которое «поймали» камеры, водители заплатили в сентябре 2021 года — тогда было уплачено 189,727 млн грн. Чуть меньше водители заплатили в октябре — 175,978 млн грн.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 году их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.

Справка Finance.ua:

в конце января 2022 года полицейские автомобили «фантомы» начали следить за порядком на дорогах Украины. Автомобиль «фантом» без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию — и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости;

пока в скрытом режиме патрулируют всего четыре «Фантома» — кроссоверы Skoda Kodiaq;