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За год было выписано 2,5 млн штрафов благодаря системе автофиксации

За год было выписано 2,5 млн штрафов благодаря системе автофиксации

За 2021 год благодаря системе автофиксации нарушений ПДД было выписано 2,584 млн штрафов на сумму в 1,029 млрд гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

Об автоматической фиксации. Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось — сейчас нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Согласно статистике, динамика количества штрафов при автофиксации такова:

  • июнь 2020 — 425 886;
  • сентябрь 2020 — 144 572;
  • декабрь 2020 — 67 470;
  • март 2021 — 124 400;
  • июнь 2021 — 137 784;
  • сентябрь 2021 — 469 481;
  • декабрь — 2021 220 352.

Наибольшую сумму за нарушение, которое «поймали» камеры, водители заплатили в сентябре 2021 года — тогда было уплачено 189,727 млн грн. Чуть меньше водители заплатили в октябре — 175,978 млн грн.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 году их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.

Справка Finance.ua:

  • в конце января 2022 года полицейские автомобили «фантомы» начали следить за порядком на дорогах Украины. Автомобиль «фантом» без опознавательных знаков и может фиксировать много объектов одновременно. Система будет передавать информацию — и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости;
  • пока в скрытом режиме патрулируют всего четыре «Фантома» — кроссоверы Skoda Kodiaq;
  • «фантомные» патрули только за первый день работы зафиксировали почти тысячу нарушителей правил дорожного движения. Однако в 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей «Фантом», а в 2023 еще 50.
По материалам Finance.UA
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