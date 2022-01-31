Государство в 2021 предоставило кредитов под государственные гарантии на 74,2 миллиарда

В 2021 году государство предоставило кредитов под государственные гарантии на общую сумму 74,2 миллиарда, из которых 36,1 (49%) получили госпредприятия, еще 29 миллиардов (39,1%) получил «Укравтодор», а 8,1 (10,9%) было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщается в публикации SOE Weekly для ЭП.

При этом 70% государственных гарантий было предоставлено по валютным кредитам.

К госпредприятиям, получившим госгарантии, относятся: