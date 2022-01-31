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Государство в 2021 предоставило кредитов под государственные гарантии на 74,2 миллиарда

Государство в 2021 предоставило кредитов под государственные гарантии на 74,2 миллиарда

В 2021 году государство предоставило кредитов под государственные гарантии на общую сумму 74,2 миллиарда, из которых 36,1 (49%) получили госпредприятия, еще 29 миллиардов (39,1%) получил «Укравтодор», а 8,1 (10,9%) было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, сообщается в публикации SOE Weekly для ЭП.

При этом 70% государственных гарантий было предоставлено по валютным кредитам.

К госпредприятиям, получившим госгарантии, относятся:

  • «Укрэнерго» — 21,5 млрд грн, или 59,6% от общей суммы государственных гарантий, предоставленных ГП (для еврооблигаций); 4,7 млрд грн, или 13% от общей суммы (на программу повышения надежности подстанций); и 1,1 млрд грн, или 3% от общей суммы (для обеспечения выполнения долговых обязательств);
  • «Укрзализныця» — 5,1 млрд грн, 14,1% от общей суммы государственных гарантий (на проект развития электрификации);
  • «Укрпочта» — 1,9 млрд грн, или 5,3% от общей суммы государственных гарантий (на проект развития логистической сети);
  • «Шосткинский завод „Импульс“» — 819 млн грн, или 2,3% от общей суммы государственных гарантий;
  • «Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения» — 490 млн грн, или 1,3% от общей суммы государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств);
  • «Антонов» — 400 млн грн, или 1,1% от общей суммы государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств).
По материалам Економічна Правда
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