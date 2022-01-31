Sony потеряла почти $26 млрд долларов из-за дефицита чипов для приставок PS5

Акции Sony упали примерно на 13% с начала финансового года, который заканчивается в марте, при этом стоимость компании снизилась на 25,71 млрд долларов. Основная причина в том, что японский гигант сократил план продаж игровых приставок PS5 на весь год с 14,8 млн до 11,5 млн штук.

Об этом сообщает CNBC.

Мощный удар по производству Sony нанесла глобальная нехватка микропроцессоров. Инвесторы также обеспокоены усилением конкуренции с Sony со стороны Microsoft после того, как американская технологическая компания решила приобрести Activision.2022.

Компания продала всего 3,9 миллиона консолей PS5 в последнем квартале 2021 года, а в 2020 году за аналогичный период — 4,5 миллиона.

Sony, как и многие другие компании по производству бытовой электроники и автопроизводители, борется с глобальным дефицитом полупроводников. Хотя спрос на игровые приставки остается высоким, Sony не может производить достаточное количество консолей.

“Проблем со спросом нет вообще, только в том смысле, что спрос безнадежно превышает предложение”, — сказал Серкан Тото, генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games.

Однако выручка игрового подразделения Sony составила 7,08 млрд долларов, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Компания также снизила прогноз продаж игрового подразделения в текущем финансовом году.