Sony потеряла почти $26 млрд долларов из-за дефицита чипов для приставок PS5

Акции Sony упали примерно на 13% с начала финансового года, который заканчивается в марте, при этом стоимость компании снизилась на 25,71 млрд долларов. Основная причина в том, что японский гигант сократил план продаж игровых приставок PS5 на весь год с 14,8 млн до 11,5 млн штук.
Об этом сообщает CNBC.
Мощный удар по производству Sony нанесла глобальная нехватка микропроцессоров. Инвесторы также обеспокоены усилением конкуренции с Sony со стороны Microsoft после того, как американская технологическая компания решила приобрести Activision.2022.
Компания продала всего 3,9 миллиона консолей PS5 в последнем квартале 2021 года, а в 2020 году за аналогичный период — 4,5 миллиона.
Sony, как и многие другие компании по производству бытовой электроники и автопроизводители, борется с глобальным дефицитом полупроводников. Хотя спрос на игровые приставки остается высоким, Sony не может производить достаточное количество консолей.
“Проблем со спросом нет вообще, только в том смысле, что спрос безнадежно превышает предложение”, — сказал Серкан Тото, генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games.
Однако выручка игрового подразделения Sony составила 7,08 млрд долларов, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Компания также снизила прогноз продаж игрового подразделения в текущем финансовом году.
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