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Стало известно, сколько денег принес в бюджет военный сбор с 2014 года

Стало известно, сколько денег принес в бюджет военный сбор с 2014 года

В 2021 году в госбюджет Украины поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора — всего за 2014−2021 годы было собрано 131,9 миллиарда.

Об этом со ссылкой на Госказначейство сообщает StateWatch в пятницу, 4 февраля.

Поступления военного сбора зачисляются не на нужды Вооруженных сил непосредственно, а в общий государственный бюджет.

«Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов в соответствии с бюджетными назначениями, установленными законом Украины О Государственном бюджете Украины на 2021 год», — заявили в Казначействе.

Поступления по военному сбору составляли следующие суммы:

  • 2014 год (с августа) — 2,5 млрд грн;
  • 2015 год — 9,2 млрд грн;
  • 2016 год — 11,5 млрд грн;
  • 2017 год -15,1 млрд грн;
  • 2018 год — 18,7 млрд грн;
  • 2019 год — 22,4 млрд грн;
  • 2020 год — 23,9 млрд грн.

«В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны», — добавили в StateWatch.

По материалам Корреспондент.net
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