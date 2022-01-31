Стало известно, сколько денег принес в бюджет военный сбор с 2014 года

В 2021 году в госбюджет Украины поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора — всего за 2014−2021 годы было собрано 131,9 миллиарда.
Об этом со ссылкой на Госказначейство сообщает StateWatch в пятницу, 4 февраля.
Поступления военного сбора зачисляются не на нужды Вооруженных сил непосредственно, а в общий государственный бюджет.
«Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов в соответствии с бюджетными назначениями, установленными законом Украины О Государственном бюджете Украины на 2021 год», — заявили в Казначействе.
Поступления по военному сбору составляли следующие суммы:
«В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны», — добавили в StateWatch.
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