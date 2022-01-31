По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (23,253 млн грн и 58,359 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (61 и 20), максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,14−28,15 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активных заявок по доллару на сумму 81,612 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,1000 — 10 000
28,0900 — 60 000
28,0800 — 111 000
28,0800 — 100 000
28,0600 — 10 000
28,0600 — 30 000
28,0500 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,1000 — 43 333
28,1000 — 29 000
28,1000 — 30 000
28,1000 — 37 777
28,1000 — 45 555
28,1000 — 50 000
28,1100 — 120 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,1432 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0575 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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