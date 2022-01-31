В Киеве на ремонте дорог украли более полумиллиона гривен

В Киеве на ремонте дорог чиновник коммунального предприятия и инженер технического надзора украли 560 тысяч гривен.
Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что в 2019 году должностные лица КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Оболонского района г. Киева» заключили с частным предприятием ряд договоров по капитальному ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Оболонском районе столицы.
В дальнейшем указанные лица, злоупотребляя служебным положением, составили и подписали официальные документы, в которые внесли завышенные показатели объема выполненных ремонтных работ, а также акты, работы по которым вообще не выполнялись.
В результате указанных действий из бюджета города на счета общества были безосновательно перечислены средства в сумме 564 тыс. гривен.
Сейчас обвинительный акт в отношении заместителя директора коммунального предприятия и инженера по техническому надзору подрядной компании направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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