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На какой срок предоставляется жилищная субсидия: основные нюансы

На какой срок предоставляется жилищная субсидия: основные нюансы

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал об основных нюансах назначения субсидии.

Как пишет портал “На пенсии”, жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью жителям домохозяйств. Получение жилищных субсидий не связано и не влечет за собой изменение формы собственности жилья.

На какой срок назначается пособие. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Случаи, когда придется подавать документы на субсидию повторно

После окончания срока получения субсидии органы социальной защиты населения осуществляют самостоятельно расчет субсидии на следующий период без обращений граждан (кроме семей, в составе которых есть лица, в которых по информации ГФС, Пенсионного фонда Украины вообще отсутствуют доходы или получали среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, они не оплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, внутренне перемещенные лица, лица, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства, лица, которые являются арендаторами жилых помещений).

Жилищные субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива и на оплату жилищно-коммунальных услуг назначаются один раз в календарный год по личному обращению граждан с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.

Справка Finance.ua:

  • украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал “Дія”. Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу;
  • ежегодно на жилищную субсидию рассчитывает немалое количество граждан. Однако, чтобы получить льготу, им нужно соблюсти определенные в законодательстве критерии, в частности – не иметь алиментной задолженности;
  • подать заявку на субсидию можно и после начала отопительного сезона, если выросли тарифы или неожиданно уменьшился доход семьи. Органы социальной защиты населения принимают заявления от претендентов на субсидию в течение всего года.

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По материалам Finance.UA
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