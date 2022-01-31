НДС-возмещение в 2021-м году самое низкое с 2015-го года

В 2021-м году НДС-возмещение было на самом низком уровне за последние шесть лет.
Об этом пишет Цена государства.
«В номинальном выражении, конечно, был неслыханный рост благодаря инфляции, о чем официальные источники не забыли победно сообщить на всех доступных каналах. Однако смотреть нужно не на номинальные показатели, а на соотношение возмещения НДС к объемам экспорта (к базе начисления этого возмещения) — и вот по этому показателю все выглядит очень грустно», — сказано в сообщении.
Инфографика: Цена государства
Как отмечают эксперты, «мы считаем индекс возмещения НДС (соотношение возмещенного НДС к товарному экспорту), и в 2021-м году этот показатель составил 9.3%, в то время как начиная с 2016-го года он не опускался ниже 11%. А в годы когда те же официальные источники отчитывались по полной автоматизации возмещения и почти полной победе над НДС-схемами, он достигал 12.8%».
Инфографика: Цена государства
Министерство финансов Украины утверждает, что это является результатом борьбы с НДС-скрутками, в то время как предприниматели массово жалуются на безосновательные блокировки НДС-накладных.
«Интересно, что объемы возмещения НДС заметно ускорились в конце 2021-го года, когда стало понятно, что инфляционные доходы таковы, что лишние деньги просто девать некуда. Тогда, наверное, Минфин несколько пересмотрел свой подход к НДС-накладным, потому что индекс возмещения НДС стремительно подскочил, и уже в январе 2022-го года он вернулся к уровню 11.7%. Хотя в январе этот показатель у нас традиционно выше среднего, поэтому именно по январю, к сожалению, ничего нельзя сказать относительно перспектив возмещения НДС в 2022-м году», — подытожили эксперты.
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